联合国人权理事会压倒性支持 调查俄国违反人权行径

（法新社日内瓦4日电） 联合国人权理事会今天做出历史性表决，支持对俄罗斯在乌克兰战争犯下的违反人权行为展开调查。这使得俄国国际处境显得从未如此孤立。

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联合国人权理事会（UN Human Rights Council）今天对乌克兰的提案进行表决，47个理事会成员当中多达2/3投下同意票，赞成对俄罗斯的作为进行尽可能最高层级调查，以追究犯行者的责任。

今天的表决结果，被视为联合国人权理事会做出极度强硬决定，因为这个机构从未通过直接针对俄罗斯的决议案。

今天的表决只有俄罗斯和厄利垂亚（Eritrea）投下反对票，有13国弃权，包括莫斯科传统支持者中国、委内瑞拉和古巴。

乌克兰驻联合国日内瓦总部大使菲利潘科（Yevheniia Filipenko）在压倒性表决结果出炉后说：「外界不断对（俄罗斯总统）蒲亭（Vladimir Putin）释出明确讯息：你在国际上被孤立了，全世界都反对你。」

纽约联合国大会2日才通过强力责难俄罗斯决议，以141票赞成、5票反对的悬殊差距，同意谴责莫斯科入侵乌克兰并要求立即撤军。今天的表决结果又让俄罗斯再受重击。

联合国人权理事会决议，以「尽可能最强烈措辞」，对「俄罗斯联邦侵略乌克兰造成的侵犯人权和违反国际人道法」予以谴责。

决议文当中还要求，「俄罗斯联邦的部队与俄罗斯支持的武装团体，迅速从乌克兰全部领土可核实撤离」。

今天表决结果的最大重点，是开启成立独立国际调查委员会的可能性，这是联合国人权理事会能下令采取的最高层级调查，以查清「俄罗斯联邦侵略乌克兰之下…所有涉嫌侵犯人权和虐待行为」。

这项决议要求指派3名调查员，来「确立事实、事发情况及任何这类侵犯和虐待的根本原因」，并收集证据以「确保该负责任的人受到究责」。

自从俄罗斯一周多前开始入侵乌克兰后，已有数百名乌克兰平民丧生、120多万乌克兰人逃到他国。位于荷兰海牙的国际刑事法院（International Criminal Court）已对莫斯科可能在乌克兰犯下战争罪展开调查。

© 2022 AFP