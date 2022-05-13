联合国人权理事会同意 调查俄在基辅等地所涉战争罪

（法新社日内瓦12日电） 联合国人权理事会（UNHRC）今天通过决议，要调查俄罗斯军队在乌克兰可能犯下的严重侵犯人权情事。

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出于对法外处决、平民伤亡、采用酷刑及虐童等事件的关注，联合国人权理事会成员以33票赞成、2票反对的压倒性多数通过这项决议，要调查可能的侵犯人权事件，让当事人负起责任。

中国与厄利垂亚投下反对票，另有印度、巴基斯坦、古巴等12国弃权。俄国称这场特别会议为政治噱头，拒绝出席。

乌克兰外交部副部长扎帕洛娃（Emine Dzhaparova）描述一名11岁男孩在母亲面前遭性侵，深受创伤。她说，俄国总统蒲亭的军队施加「纯粹的邪恶」。

她还说，俄罗斯犯下「欧陆数十年来最恐怖的侵犯人权事件」。

俄罗斯因被控在乌克兰犯下诸多侵犯人权情事，上月被联合国人权理事会停权；莫斯科则干脆宣布退出理事会，如今只是普通观察员。

今天的决议是要求调查委员会优先调查2月底和3月在基辅地区、切尔尼戈夫（Chernihiv）、哈尔科夫（Kharkiv）及苏米（Sumy）地区发生的事件，并追究责任。

决议也要求调查委员会于9月常会向理事会简报进展，并于2023年3月会议上提交的报告中完整交代调查结果。

© 2022 AFP