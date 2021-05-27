联合国人权理事会特别会议 讨论详查以巴冲突及滥权

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（法新社日内瓦27日电） 针对加萨地区近期的暴力冲突，以及巴勒斯坦自治区和以色列境内的大规模滥权情事，联合国人权理事会（UN Human Rights Council）今天将讨论是否进行广泛的国际调查。

这项呈交到联合国人权理事会的提案，呼吁针对这片中东地区的滥权情事及其「根本原因」采取前所未有的严格检视。以色列与巴勒斯坦在这个地区的纠葛历经数十年都未能化解。

联合国人权理事会将在今天的特别单日会议中，讨论这项由伊斯兰合作组织（Organization of Islamic Cooperation）提出的决议草案。会议主题是本月稍早以色列与巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）之间致命暴力冲突激增等问题。

联合国人权理事会有47个成员国。今天的会议是应巴基斯坦代表伊斯兰合作组织和巴勒斯坦自治政府提出的要求，在格林威治标准时间8时（台湾时间下午4时）召开，联合国人权事务高级专员巴舍莱（Michelle Bachelet）将发表声明。

巴勒斯坦自治政府外交部长马里奇（Riyad al-Maliki）和以色列驻联合国日内瓦办事处大使夏哈（Meirav Eilon Shahar）都预期会在会议中发言。

夏哈昨天抨击了这场会议和决议草案，声称会议和草案的「唯一目的」只是要「怪罪以色列、洗白哈玛斯的犯罪行为，并让巴勒斯坦当局不用向自己人民负责」。

决议草案内容是呼吁联合国人权理事会「紧急在被占领的巴勒斯坦自治区成立持续性的国际独立调查委员会，包括在东耶路撒冷和以色列境内」。预期各成员国将在下午就草案进行表决。

若这项决议通过，将是联合国人权理事会首度成立无限期的调查委员会，这是理事会所能下令成立的最高层级调查单位。其他调查委员会则需要每年更新效期，例如针对叙利亚议题的委员会。

人权理事会先前8度下令调查巴勒斯坦自治区的侵犯人权问题，若今天的决议通过，将是首次要检视当地长期冲突的「根本原因」，也是首度调查以色列境内大规模滥权情形。

以色列与哈玛斯本月10日爆发激烈冲突，21日才依据协议停火。加萨地区的卫生部表示，这场冲突造成253名巴勒斯坦人丧命，包括66名儿童，另超过1900人受伤。

在以色列方面，加萨地区发射的火箭等武器造成12 人死亡，包括1名儿童、1名阿拉伯裔少年、1名以色列军人、1名印度人和两名泰国劳工，另约357人受伤。

© 2021 AFP