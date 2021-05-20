联合国人权理事会27日开特别会议 磋商以巴冲突

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（法新社日内瓦20日电） 针对以色列与盘据加萨的武装组织哈玛斯双方爆发导致平民百姓丧命的暴力冲突，联合国人权理事会今天表示，将就巴勒斯坦占领区的当前情势召开特别会议。

联合国人权理事会（The UN Human Rights Council）发表声明说，预计27日召开的特别会议，将讨论「巴勒斯坦占领区严峻的人权状况」。

声明指出，召开特别会议是应巴基斯坦与巴勒斯坦当局的要求。巴基斯坦是伊斯兰合作组织（Organisation of Islamic Cooperation, OIC）的斡旋国。

这是联合国人权理事会自15年前创立以来，将召开的第30次特别会议。

联合国并未立即说明，47个人权理事会的会员国中有多少国家支持召开特别会议的呼吁，不过至少得有1/3国家支持，召开特别会议才能获准。

此外，德国总理梅克尔（Angela Merkel）则指出，为了赶紧促成中东停火，与武装组织哈玛斯「间接磋商」是有必要的。

梅克尔在欧洲举行的论坛发表谈话表示：「当然，必须与哈玛斯间接磋商。」并说埃及与其他的阿拉伯国家，已试图在以色列与盘据加萨的哈玛斯之间调停。

梅克尔指出：「（间接磋商）当然哈玛斯必须包括在内，因为没有哈玛斯将不会达成停火。」

梅克尔发表上述谈话之际，德国外长马斯（Heiko Maas）展开在当地为期一天的外交折冲。

马斯会晤以色列官员，并且另将在约旦河西岸占领区的雷马拉（Ramallah），会见巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas），不过这位德国外长并不打算会见被欧盟视为恐怖组织的哈玛斯。（译者：曹宇帆/核稿：陈政一）

© 2021 AFP