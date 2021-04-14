联合国人权首长警告 缅甸恐走向全面冲突

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（法新社仰光13日电） 联合国人权事务高级专员巴舍莱（Michelle Bachelet）今天警告，缅甸局势恐演变成叙利亚式的「全面冲突」。

缅甸军方2月1日政变夺权并逮捕文人政府领袖翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）后，全国一片混乱，经济陷入瘫痪。根据缅甸监督团体截至昨晚统计，军方两个月来镇压示威活动，至少造成710人丧命，包括50名孩童。

巴舍莱今天警告，缅甸军方的作为可能构成违反人道罪，她敦促各国立即采取行动，施压缅甸军方停止「压制、屠杀人民」。

巴舍莱在声明中表示：「我担心缅甸局势会走向全面冲突。」

她警告说，缅甸局势显然类似于叙利亚2011年的情况。叙利亚过去10年内战已夺走近40万条人命，迫使600多万人逃离祖国。

缅甸多个族裔反抗团体近几周在边境一些三不管地带加强攻击军方和警方，使得边境内战疑虑升高。

军方以空袭报复，在当地工作的基督教援助团体「自由缅甸守护者」（Free Burma Rangers）表示，空袭造成至少20人丧命，40多人受伤。截至10日，克伦邦（Karen State）已有超过2万4000名平民流离失所。

由于地处偏远联络困难，法新社尚无法独立证实死伤消息。

© 2021 AFP