联合国人维专员访新疆 恐沦为中国宣传工具

（法新社北京27日电） 人权活动家指出，联合国人权事务高级专员巴舍莱访问中国之行，落入了北京宣传机器的圈套，使她被控为新疆少数民族遭虐待一事发挥了粉饰作用。

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巴舍莱（Michelle Bachelet）本周访问中国遥远的西部地区新疆，这是她计划已久的行程。北京被控在当地监禁逾100万维吾尔人和其他穆斯林少数民族，强行对妇女进行绝育手术，并设置为全球供应链从事生产的劳动营。

美国与许多西方国家的国会议员称这些作法是「种族灭绝」（genocide），中国断然否认这项指控，宣称只是采取必要的安全行动以扑灭极端主义并加强发展。

人权团体和海外维吾尔人抨击巴舍莱，指她被吸引到共产党精心编排的行程中，包括与中国国家主席习近平进行交谈。中国官媒事后宣称，两人在会谈中共同肯定中国崇高的人权理想。

巴舍莱明晚将在行程结束时举行简报会，预计她将被询问有关她访问新疆维吾尔族居民和拘留设施的情况，让她在中国境内有最后机会针对虐待的指控作说明。

国际特赦组织（Amnesty International）中国问题研究员阿卡德（Alkan Akad）表示，中国到目前为止一直在利用巴舍莱到访，「推销自己的说词并为其人权纪录不佳辩护」，可谓「昭然若揭」。

人权观察组织（Human Rights Watch）中国问题资深研究员王松莲（Maya Wang）说，中国的目标是「向全世界展现，它可以让联合国人权领导官员以及人权概念本身屈从其意志」。

伦敦维吾尔人权活动家马赫穆特（Rahima Mahmut）抨击这次访问是「粉饰门面」。她告诉法新社：「这并不是我们所获承诺的中立、独立和不受限制调查。」

她并说，相反地，北京正在寻求「畅行无阻的通行证，继续对如同我所属一样的族群进行镇压、监视、酷刑和种族灭绝」。

巴舍莱24日以来一直身在新疆，联合国人权事务高级专员公署表示，她计划访问新疆首府乌鲁木齐和古丝路城市喀什。然而北京以防疫为由，下令她的旅程以「闭环」（closed loop）方式进行，她能看到的事物和会晤的人皆大受限制。

中国以官媒对巴舍莱与习近平和中国外长王毅会面的皆大欢喜式报导，来填补资讯真空。这些报导称，巴舍莱在与习近平视讯通话时表示，她「钦佩中国在保护人权方面的努力和成就」。事后联合国虽匆忙「澄清」，却未否认她曾赞扬中国的人权记录。

流亡挪威的维吾尔语言学者阿尤普（Abduweli Ayup）对巴舍莱似乎容许北京「曲解」她的谈话感到失望。他告诉法新社：「他们利用她进行宣传。」

在巴舍莱访问期间，中国官方媒体也不断发表文章，歌颂新疆的经济发展和人民收入增加。

伦敦大学亚非学院中国研究所（SOAS China Institute）所长曾锐生（Steve Tsang）表示，有人认为北京不会利用这次访问「推销自己的人权说词」，实在「荒唐可笑」。

他说：「当她的话和访问遭到扭曲时，她必须有直言的政治勇气和耿直。如果她没做好准备且没有能力这样做，她就不应该前去访问。」

© 2022 AFP