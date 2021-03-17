联合国会员国也违规 报告：利比亚武器禁运令无效

广告 继续浏览后续

（法新社纽约联合国总部16日电） 联合国专家今天发布报告一针见血地指出，自2011年起对利比亚实施的武器禁运令「完全无效」，直指包括联合国会员国在内的参与者「广泛且明目张胆地」违反禁令。

利比亚饱受内战蹂躏，负责监督武器禁运的6名专家将矛头指向交战双方背后的诸多国际支持者，还有民间佣兵和非国家行为者，包括俄罗斯瓦格那集团（Wagner），以及前美国黑水保全公司（Blackwater）创办人普林斯（Erik Prince）。

专家团在550多页的报告中附上照片、图表与地图来佐证相关指控，调查时间从2019年10月延续到2021年1月。

他们写道：「武器禁运令依旧完全无效。几个直接支持利比亚内战其中一方的联合国会员国，广泛且明目张胆地触犯禁令，完全无视制裁措施。」

报告又提到，这几个国家「对于整体供应链的控制，导致侦查、阻断或制止行动复杂化」，进而「推升落实利比亚武器禁运令的难度」。

联合国专家团多年来一再谴责有参与者输送武器给利比亚。

2011年，利比亚人民在北大西洋公约组织（NATO）协助下推翻独裁者格达费（Moamer Kadhafi），格达费接着在逃亡过程中身亡。然而，利比亚不但没有进入新页，反而陷入内战。

近几年来，利比亚分裂为两个敌对政权，一方是联合国承认、以的黎波里（Tripoli）为根据地的利比亚全国团结政府（GNA）；另一方是自封利比亚国民军（LNA）的东部军阀哈夫塔（Khalifa Haftar）。

哈夫塔的国际支持者包括阿拉伯联合大公国、约旦、俄罗斯、叙利亚与埃及，而这几国都名列联合国先前或这次的报告之中；力挺利比亚全国团结政府的土耳其与卡达，同样被专家团点名。

联合国报告指出，违反武器禁运的还包括介入利比亚内战的俄罗斯瓦格那集团佣兵，以及多达1万3000名叙利亚反抗军及查德或苏丹团体。

联合国专家团今天的报告除了强调过去已提出过的指控，更点出其他参与者，包括现已更名的美国黑水保全公司创办人兼美国前总统川普支持者普林斯。

普林斯否认相关指控，说自己2019年不曾也无意派出外籍佣兵或输出武器给哈夫塔。

© 2021 AFP