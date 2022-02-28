联合国划时代暖化报告 警告毁灭性气候冲击

（法新社巴黎28日电） 根据今天所公布一份划时代的联合国报告，近半数地球人口极可能受到一系列毁灭性的气候变迁冲击，且要确保所有人都能拥有「宜居未来」，能够努力的时间几乎已消耗殆尽。

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全世界和各国领袖已对全球暖化措词强硬数十年，温室气体排放仍然升高，众人如今面临联合国报告呈现宛如「人类苦难图鉴」的可怕景象，以及势必会糟糕许多的前景。

联合国（UN）辖下机构「政府间气候变迁问题小组」（Intergovernmental Panel on Climate Change，IPCC）指出，由于气温升高，包括物种灭绝、生态系统崩溃、虫媒传染病、致命热浪与超大风暴、缺水、农作物减产等问题，全都已显着恶化。

单单去年，地球上4个大陆便出现连串空前的洪灾、热浪和野火。

IPCC警告，即使迅速控制住造成气候变迁的化石燃料污染，所有这些冲击仍将在未来几十年内恶化。

在各国难以让二氧化碳排放升势最终逆转的情况下，IPCC的报告直言，全球必须有心理准备，一些气候突发冲击将无法避免。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，这份报告内容是对全球领导阶层失败的「严厉控诉」。他形容这堪称「犯罪」，「全球最大污染者犯下纵火罪，烧了我们唯一的家」。

参与IPCC为期2周视讯会议的人士指出，即使爆发俄罗斯侵略乌克兰事件，也无法令人忽视这份3600页报告和当中极其重要的「给决策者摘要」（Summary for Policymakers）列出的事实。

担任IPCC共同主席的科学家波特纳（Han-Otto Portner）告诉法新社：「忽视这份报告或忽视气候变迁，根本是不可接受的。气候变迁正在影响我们、困扰我们，威胁到我们的生存。」

报告的重点之一，是人类和大自然系统的命运交织在一起。除非贮存碳的森林和海洋被破坏后，能复原并受到保护，否则无法改善气候变迁。

报告并强调，若全球暖化失控，人类和其他生命获得干净水、空气和土壤仰赖的生态系统，将无法完好存活。

报告清楚表示，地球环境未来能否存活面临高度不确定性，一些最严重的气候冲击已不可逆，例如几乎所有浅水域珊瑚很可能无法存活。（译者：张正芊）

© 2022 AFP