联合国可能将大堡礁列濒危名单 澳洲将提挑战

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（法新社布里斯本22日电） 澳洲政府今天表示，联合国教育、科学及文化组织（UNESCO）打算以气候变迁导致状况恶化为由，将澳洲大堡礁列入「濒危」世界遗产清单，澳洲将对此表示强烈反对。

联合国教科文组织昨天发布草拟报告指出，大堡礁急遽萎缩，建议调降其世界遗产地位。

环保部长李伊（Sussan Ley）说，在「联合国官员先前的保证跳票后」，澳洲将提出严正抗议。世界遗产委员会第44届大会下月将由中国主办。

李伊说，联合国的决定并未考量为保护这个世界最大珊瑚礁所投注的数十亿美元。

联合国打算将大堡礁列入世界遗产「濒危」清单，促使环保团体抨击澳洲当局在对抗气候变迁方面行动迟缓。

除了难以估计的天然、科学及环境价值，在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情冲击之前，绵延2300公里的大堡礁每年为澳洲经济带来48亿美元的观光收入。

环保团体世界自然基金会（WWF）海洋部门主管雷克（Richard Leck）表示：「联合国教科文组织的建议明确且毫不含糊地指出，澳洲政府在保护我们最大自然资产方面做得不够，尤其是在对抗气候变迁方面。」

大堡礁2016及2017连两年大规模白化后，澳洲当局已将大堡礁的长期展望评级调降为「非常差」。

珊瑚白化是因海洋温度出现变化，导致珊瑚排出寄生在组织上的藻类，以致失去鲜艳的色彩。

李伊表示：「我认为全球气候变迁是对这个世界最大珊瑚礁群的最大单一威胁，但我们认为，把这个世上管理得最好的珊瑚礁特别挑出并列入『濒危』清单，是错误的作法。」

© 2021 AFP