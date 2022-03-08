联合国吁乌克兰同意设人道走廊 以利援助送达

（法新社纽约联合国总部7日电） 联合国官员今天表示，必须要有人道走廊，才能将援助送到乌国境内的冲突发生地。俄乌战火不见停歇的情况下，俄罗斯先前曾提出开设人道走廊的想法，但乌克兰顾及路线通往俄国和白俄罗斯而拒绝。

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联合国负责人道事务与紧急援助的副秘书长葛瑞菲斯（Martin Griffiths）在讨论俄乌危机的紧急会议中表示：「马立波（Mariupol）、哈尔科夫（Kharkiv）、梅利托波尔（Melitopol）等地的平民百姓迫切需要援助，尤其是救命的医疗资源。」

与此同时，随着遇袭伤亡的平民人数不断增加，乌克兰与俄罗斯举行第3轮会谈，讨论在遭重创的城市建立「人道走廊」。

谈判聚焦在让平民从被围困城市撤离，不过俄罗斯表示，俄方希望在谈判中达成的结果「并未实现」。

葛瑞菲斯敦促各方在军事行动期间，确保乌克兰人民、民宅和基础建设受到保护。

俄罗斯提议开设从哈尔科夫、基辅（Kyiv）、马立波、苏米（Sumy）等多个城市撤离的逃生路线，但遭乌方拒绝，因为莫斯科提议设立的6条人道走廊中，有4条通向俄罗斯或其盟国白俄罗斯。

© 2022 AFP