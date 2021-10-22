联合国吁对抗气候变迁 应避免COP26峰会失败

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2015年针对气候变迁的巴黎协定（Paris Agreement），是在气候变化纲要公约第21次缔约方会议（COP21）订下，该协定呼吁将全球升温幅度，控制在比工业化前水准高出摄氏2度以内，最好是接近摄氏1.5度。

但目前联合国（UN）的估计显示，温度上升摄氏2.7度的「灾难性」暖化即将到来。

古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，目前的迹象「显示了（气温）正走上比工业化前的水准上升至少摄氏2.7度之路，而这显然是张通往灾难的单程车票。」

他在一场线上记者会中告诉国际性计画「为气候发声」（Covering Climate Now）的成员说：「少数国家的碳污染摧毁了人类，他们要负最大的责任。」

他说：「我希望我们仍能及时避免在（苏格兰）格拉斯哥（Glasgow）失败，但时间不多了，且情况变的愈来愈艰困，这就是我为何非常非常的担心，我很怕事情可能会出错。」

古特瑞斯说：「20国集团（G20）领导人将在罗马会面，他们知道自己代表的经济体，得为全球4/5的碳污染负责。」

他补充道：「如果他们不挺身而出，我们将走向人类可怕的苦难。」

他说：「中国和美国必须做到，比他们现在宣布的计画还多。」

10月31日到11月12日在格拉斯哥举办的会议，被视为是订下全球碳排放目标，以缓解全球暖化的关键一步。

© 2021 AFP