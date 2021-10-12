联合国吁救阿富汗经济 批塔利班罔顾女权

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（法新社纽约联合国总部11日电） 联合国秘书长古特瑞斯今天敦请世界各国捐更多的钱给阿富汗，以避免其经济崩溃，但也对塔利班违背对阿富汗妇人和女孩的承诺予以抨击。

古特瑞斯（Antonio Guterres）说到阿富汗经济面临的挑战，称阿富汗在海外持有的资产被冻结，帮助其发展的援助也都暂停。

他说：「我们必须找到方法让经济活过来，这可以在不违反国际法规或违背原则的情况下做到。」

「我敦请世界各国采取行动，为阿富汗经济注入活水，避免经济崩溃。」

据联合国官员表示，国际资金或阿富汗被冻结资产的金钱，都有可能被用来支付联合国机构和非营利组织，然后给付阿富汗人薪资。

古特瑞斯警告说，国际社会给予阿富汗援助的动作太慢，当地受人道主义和经济危机影响的人至少有1800万，约阿富汗人口半数。

他说，国际人道援助已被送到阿富汗不同的地区，塔利班不但没有阻扰，甚至配合并协助维安。

另据美国国务院所称，美国于塔利班掌控阿富汗不久后，双方代表首次面对面会谈中提到了妇女权利的问题。

古特瑞斯告诉记者：「当我看到塔利班对阿富汗妇女的诺言被打破时，我特别地震惊。」

「我强烈地呼吁塔利班，信守对妇女的承诺，并根据国际人权、人道规范，履行他们的义务。」

古特瑞斯表示，对于此事，联合国「不会放弃」，每天都会和塔利班讨论这个议题。塔利班8月中夺得阿富汗政权，但他们成立的政府，其合法性仍未获国际认同。

古特瑞斯说：「（塔利班）打破承诺，粉碎了阿富汗妇女的梦想。」他指出，自2001年以来有300万女孩入学就读，年轻女性受教育的平均时间，从6年增加到10年。

古特瑞斯警告说：「阿富汗的经济有80%属地下经济，女性在其中占主导地位，没有她们，阿富汗的经济、社会将无法复苏。」

© 2021 AFP