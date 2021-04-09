联合国吁美中俄等国 尽速加入禁雷公约

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（法新社纽约联合国总部9日电） 联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）今天呼吁尚未签署「禁止人员杀伤地雷公约」的国家，尽速成为缔约国。

法新社报导，这项在1999年生效的公约，禁止使用、储存、生产和转让人员杀伤地雷。尚未签约的国家包括美国、中国、俄罗斯、印度、伊朗、以色列、缅甸、北韩以及越南等，目前轮值安理会主席国的越南要求在今天进行相关讨论。

古特瑞斯在讨论中说：「禁止人员杀伤地雷公约（Anti-Personnel Mine Ban Convention）的缔约国已超过160国，我呼吁尚未加入公约的国家立即签署加入。」

一名越南外交消息人士透露：「我们担心的主要是，公约规定的雷区清除时间过短。」他表示，在1960－1970年代受到越战战火蹂躏的越南，需要数十年时间来清除地雷。

缔约国在批准条约后，预计将在10年内停止生产和研发人员杀伤地雷，同时销毁库存并清除所有雷区，不过时间可以延长。

在户外玩耍的原战区儿童，是世界各地人员杀伤雷的主要受害者之一。这种武器可能体积小、制作简易，但杀伤力惊人。（译者：陈怡君/核稿：张佑之）

© 2021 AFP