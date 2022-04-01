联合国吁44亿美元救阿富汗 各国捐款仅过半

（法新社伦敦31日电） 联合国今天说，国际捐助者已承诺向阿富汗提供24.4亿美元（新台币700亿元）人道援助，但未达到联合国设定的44亿美元目标，数百万阿富汗人正在面临饥荒和经济衰退。

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联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）说，如果没有紧急援助，阿富汗经济可能陷入「死亡螺旋」，部分阿富汗人已被迫卖掉小孩和器官维生。

然而联合国表示，在与英国、德国和卡达共同主办的捐助者线上会议，44亿美元这个雄心勃勃的捐款目标只达到过半多一些。

在西方国家特别被要求不要抛弃阿富汗人民后，有41国做出贡献，即使各国注意力正转向乌克兰战争和其他地方的危机。

古特瑞斯说：「富强国家不能忽视他们的决定对最脆弱国家造成的后果。」他指的是美国领导的部队去年从阿富汗撤军。

古特瑞斯说，约有95%的阿富汗人没有足够食物，900万人面临饥荒风险。

他说：「如果不立刻采取行动，我们将面对阿富汗的饥饿和营养不良危机。人们已开始卖掉孩子和他们的身体部位，以养活家人。」

「任何有意义人道应变措施的第一步，就是必须阻止阿富汗经济的死亡螺旋。」

英国承诺从4月1日起的下一个财政年度提供3.8亿美元人道资金，其中至少50%救援是针对阿富汗妇女和女孩。

德国额外提供2亿欧元，美国新投入近2亿400万美元。（译者：林沂锋/核稿：戴雅真）

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