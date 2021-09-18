联合国大会将登场 全球百位领导人无惧疫情坚访美

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（法新社纽约18日电） 尽管COVID-19疫情阴霾笼罩，仍有约100位世界领导人将在下周抵达纽约，参与联合国大会（UN General Assembly），针对自疫情以来的急切全球问题寻求进展。

法新社报导，在美国和中国高度紧张情势下，联合国大会力图推动达成一项雄心勃勃的气候协定，并在塔利班接管阿富汗后寻求团结。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）在峰会前告诉法新社：「我们需要重新建立信心。目前世界上的地缘政治分歧是个障碍。」

他说，世界「确实处于非常危险的情况」，「我们需要敲响警钟，唤醒政治领袖」。

美国总统拜登将于21日首次对联大发表演说，隔天他将召开COVID-19（2019冠状病毒疾病）线上疫情峰会，寻求展示美国在疫苗方面的领导地位。

随着Delta变异株引发新的感染激增，古特瑞斯警告说，这个世界对于疫情的「各领域都朝错误方向前进」。

他说：「某些国家有80%人口接种疫苗，有些国家接种率仅2%，这绝对是无法接受的。」

随着全球气温与严峻天气恶化到令人震惊的程度，英国首相强生（Boris Johnson）将于11月苏格兰格拉斯哥（Glasgow）联合国气候峰会前，于20日抵达纽约寻求气候方面的行动。

其他准备出席的世界领导人还包括土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）与以色列新任总理班奈特（Naftali Bennett），班奈特和拜登同样将是首次亮相。

不过美国不鼓励国家元首来访，并要求代表团维持较小规模来防疫。身为联合国熟面孔的法国总统马克宏（Emmanuel Macron）基于疫情考量，将是以预录影片与会的领导人之一。

美国驻联合国大使汤玛斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）对记者说：「我们担心这场联合国活动成为超级传播者大会。」「领导人必须负责任，他们必须为自己的行为负责。」

巴西总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）则是不把防疫守则放在心上的领导人。按照传统，巴西是联大上第一个发言的国家。

这位极右翼领导人表示，即使他没有接种Covid-19疫苗，他也打算来纽约。此举无视纽约市当局希望每个人都出示疫苗接种证明的做法。

© 2021 AFP