联合国安理会通过阿富汗决议 未纳安全区构想

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（法新社纽约联合国总部30日电） 联合国安理会今天通过决议，要求阿富汗塔利班（Taliban）信守承诺，让民众自由离境；但这份决议未采纳法国总统马克宏所提在喀布尔设立「安全区」的构想。

由美、英、法3国草拟的这份决议在安理会获得13票同意通过，没有反对票；俄罗斯与中国弃权。

马克宏在29日「星期日报」（Journal duDimanche）刊出的评论中说：「设置安全区非常重要，这将提供联合国一个在紧急情况下行动的架构。」他并说最重要的是，安全区将允许国际社会对阿富汗现行掌权者塔利班持续施压。

不过马克宏的想法未纳入今天的决议，代之为「期待塔利班维持承诺，包含所允诺让阿富汗人及所有外国人能安全、有保障与有序地离境」等内容。

决议里所称承诺指的是塔利班27日表态，他们会开放旅外，且可在任何人们想要的时间离境，包括一切陆空跨境。

今天的安理会决议里，也没有任何惩罚塔利班背信毁诺的规定及安理会该有哪些后续举措。一名联合国外交官告诉法新社：「决议不涉及操作面，更多的是关于原则性阐述、关键政治讯息和警告。」

国际危机组织（ICG）熟稔联合国事务的高恩（Richard Gowan）表示，这份安理会决议仅向塔利班传达信守维持机场开放、协助联合国交付援助物品等承诺的政治讯息，实质内容很少。高恩并认为马克宏操之过急或没能表达清楚，以致安全区的理念破局。

俄罗斯驻联合国大使涅班济亚（Vassily Nebenzia）说明俄国是被迫弃权，因为「原则性的关切事项」未能反映在这份27日所草拟的决议里。

涅班济亚说：「明明这份决议的背景脉络是出于遏止恐攻，草拟者却断然拒绝提及伊斯兰国（IS）、东突厥斯坦伊斯兰运动（ETIM）等国际公认的恐怖组织。我们觉得这摆明视而不见，且想将恐怖分子也区分为『友我或非友我』，刻意淡化某些组织的恐攻威胁。」

中国驻联合国大使耿爽也说明，有鉴相关议题与情势的脆弱与不确定性，安理会的举措应是有助于和缓紧张而非反其道而行。阿富汗近期乱局同外国部队仓促无序的撤出有直接关系，希望有关国家能认清，撤出不是责任的结束，而是反思和纠错的开始。

© 2021 AFP