联合国密件：塔利班正加紧搜捕曾助美军阿富汗人

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（法新社纽约联合国总部19日电） 阿富汗武装组织塔利班（Taliban）日前矢言不会报复反对者，但联合国机密文件指出，他们正加紧搜捕曾与美国和北大西洋公约组织（NATO）部队共事的人。

法新社取得这份由联合国威胁评估顾问提供的报告，内容指出，塔利班已掌握想要逮捕对象的「优先名单」。

根据这份文件，风险最大的是在阿富汗军队、警察和情报机构扮演重要角色的人士，且塔利班已开始「针对性逐户访查」想要逮捕的人和他们的家属。

此外，塔利班也仔细盘查前往首都喀布尔（Kabul）机场途中的人，并在喀布尔和东部大城查拉拉巴（Jalalabad）等重要城市设立检查站。

这份日期标注为昨天的报告是由挪威全球分析中心（Norwegian Center for Global Analyses）撰写，这个组织常与联合国机构合作，专门提供情报和分析。

挪威全球分析中心执行长内勒曼（Christian Nellemann）表示：「他们锁定拒绝降服者的家人，并依据伊斯兰教律法（Sharia law）告发和惩罚他们的家人。」

「我们预测曾与北约和美国部队及其盟友共事的人，连带他们的家人，都可能遭受酷刑和处决。」

他还表示：「这将进一步危害西方未来对抗塔利班、伊斯兰国（ISIS）及其他恐怖威胁的情报工作，包括旗下网络、方法和能力。」

挪威全球分析中心还警告，如果仍留在阿富汗境内的西方人或其他外国人批评塔利班，例如医疗工作者，塔利班很可能盯上或逮捕他们。

联合国发言人尚未就这份文件做出回应。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP