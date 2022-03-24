联合国将再度表决决议文 要俄罗斯停止乌克兰战争

（法新社纽约联合国总部23日电） 联合国大会预定24日针对一项不具约束力的新决议文进行表决，若获多数成员国通过，将「要求」俄罗斯「立即」停止乌克兰战争。

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141国已于本月2日通过一项类似决议，要求俄国立即停止对乌克兰动武。包括俄罗斯在内，有5国在那次表决中投下反对票，另有35国弃权。决议不具约束力，因此显然无法左右战事，只凸显了俄国在国际上有多孤立。

乌克兰今天在联合国大会紧急会议上提出新的决议文，「要求俄罗斯联邦立即停止对乌克兰的敌对行为，尤其是针对平民和民用目标的任何攻击」；但这项决议也不具约束力。

决议文内容还重申联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）呼吁俄国停止军事攻击、达成停火协议、回归对话及协商的立场。

法新社取得的决议文草案获得88国支持，最初是由法国和墨西哥起草。

同样在今天，俄罗斯向联合国安全理事会提出关于乌克兰的「人道情势」决议文，但未通过。外交人士透露，俄罗斯和中国投了赞成票，但其余13个安理会成员国选择弃权，以表明俄国的提案「令人无法接受」。

俄国上周也试图提出相关决议文，但因密切盟国都不支持而作罢。由于西方国家肯定会投否决票，俄国的决议文绝无可能通过，但莫斯科当局希望能获得一些赞成票，好证明自己在侵略乌克兰之后，在国际上并非众叛亲离。

© 2022 AFP