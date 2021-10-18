联合国峰会在即 纽西兰承诺4倍银弹助抗气候变迁

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（法新社威灵顿18日电） 纽西兰今天承诺以4倍外援支出对抗气候变迁，解决近几十年来因应这项挑战的作为「严重不足」问题。

世界各地代表将于本月底齐聚苏格兰格拉斯哥，参与联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP26）。

纽西兰总理阿尔登（Jacinda Ardern）表示，纽西兰未来4年将把气候援助预算提高到9亿3000万美元，至少一半经费会用来援助太平洋岛国，这些国家有许多低洼地区面临因海平面上升而被淹没的风险。

她在声明中说：「我们必须持续加强支援我们的太平洋大家族，以及面对气候变迁首当其冲、最需要我们支持的邻国。」

阿尔登表示，这笔经费会用来协助各社区对抗破坏性暴潮、海平面上升，以及造成洪水和干旱的极端气候日益严重问题。

根据「气候行动追踪」（Climate Action Tracker）网站，纽西兰现有的气候援助预算被评为「严重不足」，整体因应全球暖化作为「高度不足」。

2022年到2025年经费加码，将让纽西兰对抗全球气候变迁资金的人均贡献与英国旗鼓相当。

纽西兰气候变迁部长萧奥（James Shaw）表示，纽西兰和其他相对富裕的国家有责任帮助弱势国家做好准备，因应气候变迁冲击。

他告诉纽西兰广播电台（Radio New Zealand）：「我们过去30年的历史显示，因应这项巨大挑战的作为严重不足。」（译者：卢映孜/核稿：陈政一）

© 2021 AFP