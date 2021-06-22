联合国年度报告：COVID-19加剧全球战乱国家侵犯儿童事件

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（法新社纽约联合国总部21日电） 根据联合国今天发布的年度报告，在饱受战火蹂躏的国家，针对儿童的暴力事件于2020年期间激增，而2019冠状病毒疾病（COVID-19）大流行加剧了这样的情况。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）签署的这份报告说，相较于前一年，儿童绑架事件增加了90%，而强暴和性虐待则增加了70%。

报告说：「（针对儿童的）严重侵犯事件依然多得惊人，有2万6425件。」

负责武装冲突中儿童事务的联合国特别代表甘巴（Virginia Gamba）说：「2020年，成年人的战争再次夺走数以百万计男孩和女孩的童年。」

报告指出，新型冠状病毒疾病大流行，「使儿童变得更加脆弱，更容易遭遇绑架、招募成童兵和性暴力，学校和医院遇袭的可能性也增加」。

报告说，2020年，对儿童来说最危险的地方包括阿富汗、叙利亚、叶门和索马利亚。

联合国在报告中说，去年有8521名儿童被招募为童兵，另有2674人在世界各地的冲突中丧生、5748人受伤。

人权团体批评古特瑞斯的名单之中，未列入以色列以及叶门境内的沙乌地阿拉伯为首联军。

以色列从未被列入这份黑名单，而沙国率领的联军则是从2020年的名单中除名。

人权观察组织（Human Rights Watch）倡议儿童权利主任贝克（Jo Becker）说，古特瑞斯「让连累儿童死亡和残废的交战各方逍遥法外」。

儿童与武装冲突观察名单（The Watchlist onChildren and Armed Conflict）主任拉帕（AdrianneLapar）说：「秘书长决定将沙乌地阿拉伯和酋长国领导的联军自年度黑名单中除名，等于是给出一个明确讯息：杀害儿童的各方可不受法律制裁。」（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP