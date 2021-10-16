联合国延长海地综合办公室任务期限9个月

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（法新社纽约联合国总部15日电） 西方国家与中国在最后一刻达成妥协，联合国安全理事会通过决议，将原本今天到期的联合国驻海地综合办公室委任期限延长9个月。

安理会今天通过一项决议，将联合国驻海地综合办公室的委任期限延长9个月，少于美国寻求的1年，但超过北京提出的6个月。安理会15个成员国对该决议全部投下赞成票。

安理会赶在该政治任务团今晚到期前几个小时，在下午6时左右表决通过委任，延长至2022年7月15日。

海地目前深陷政治、经济、社会与安全危机。由于政局动荡，海地国会选举已经延宕超过一年半，前总统摩伊士（Jovenel Moise）独揽大权。然而摩伊士7月遭暗杀身亡，海地后来又遭受地震和热带风暴袭击，为这个饱受蹂躏的国家带来更多不确定性。

美国提出延长联合国在海地工作一年，受到中国反对。在今天的新版本获得同意之前，中国已起草自己文本，提议仅将期限延长6个月。

最后安理会达成9个月的共识，但同时要求联合国秘书长必须在本决议通过后6个月内，向安理会提交分析报告。

联合国维和行动在结束15年任务后，于2019年10月成立联合国驻海地综合办公室（BINUH），成为华盛顿和北京之间频繁争论的议题之一。（译者：陈怡君/核稿：陈昱婷）

© 2021 AFP