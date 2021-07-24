联合国批评重启空城提案 土耳其驳斥

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（法新社伊斯坦堡23日电） 赛普勒斯土耳其裔和希腊裔的分裂僵局持续，土国总统艾尔段希望能重启目前人去楼空的渡假胜地瓦洛沙。但这项计画今天遭联合国安理会批评，土耳其也随即出面驳斥。

联合国安理会（UN Security Council）抨击土耳其推动的赛普勒斯两国解决方案，及重启希腊裔赛普勒斯居民撤离后的海岸度假胜地提案。土耳其则拒绝这项批评。

土耳其1974年入侵赛普勒斯，以回应当时雅典军政府企图让赛普勒斯与希腊统一却失败的政变行动，自此之后，赛普勒斯便被一分为二。

7月20日适逢入侵赛普勒斯47周年，土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）造访分裂的北尼柯希亚（Nicosia），并宣布联合国半世纪以来的努力以失败告终，且应该要有「两个不同族群、两个同等地位的国家」。

包括美法在内的西方强权对此表示愤怒，联合国安理会对土耳其政府发出谴责，却随即遭到驳斥。

土耳其外交部今天发表声明表示，拒绝接受联合国安理会主席针对在土耳其裔赛普勒斯人控制下部分重启瓦洛沙（Varosha）计画的声明。

外交部声明同时也驳斥，「许多国家的说法都是毫无根据的主张，且与岛上事实不符」。

根据法新社取得的安理会声明，安理会再度呼吁建立一个双区联邦制的国家。

土耳其外交部表示，「由于希腊裔赛普勒斯行政当局拒不让步的立场」，数十年的努力也无法达成两族双区联邦制的协定。

他们补充说：「坚持这样的模式，如今对安理会可信度造成伤害。唯有接受土耳其裔赛普勒斯族群拥有同等主权和国际地位，赛普勒斯议题的新一轮谈判才会朝公平且长久的和议方向走。」

艾尔段盟友、土耳其裔赛普勒斯领导人塔塔尔（Ersin Tatar）20日也宣布，迈向开启瓦洛沙的下一步。瓦洛沙曾是这个地中海小岛的顶级度假胜地，但1974年土耳其入侵赛普勒斯时，希腊裔赛普勒斯居民大举逃离。

土耳其外交部表示，瓦洛沙是土耳其裔赛普勒斯领土的一部分，而土耳其赛普勒斯当局的所有决定，「都遵守财产权，也完全遵照国际法。」

「和主张恰恰相反，我方并未违反联合国安理会的相关决议案。而且，联合国安理会的决议并未高于财产权和主权」。

© 2021 AFP