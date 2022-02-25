联合国承诺拨款2000万美元 扩大乌克兰紧急人道救援

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（中央社纽约联合国总部24日法新电）联合国秘书长今天宣布拨款2000万美元（约新台币5.6亿元），扩大联合国对乌克兰紧急人道救援。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）不到24小时内，二度向俄罗斯总统蒲亭呼吁撤军。

古特瑞斯在纽约联合国总部发表一份简短声明中说：「这是错的，这种行为违反联合国宪章，是不可接受的，但这并非不可逆转。」他同时也批评俄罗斯对乌克兰的入侵规模，是欧洲数十年来所未见。

古特瑞斯呼吁蒲亭停止军事行动，并重申他23日晚间在联合国安全理事会紧急会议上传达的讯息：「把军队带回俄罗斯。」

古特瑞斯说，乌克兰迄今已传出数十人罹难，「全国弥漫着恐惧、愤怒和恐怖的氛围」。

他说，联合国正在「乌克兰及周边地区」扩大人道救援行动，特别是从联合国中央应急基金（Central Emergency Response Fund）拨款2000万美元来因应紧急需求。

古特瑞斯表示，联合国对有需要的人们提供能救命的人道援助，无论他们是谁或身在何处，「保护平民必须是第一要务」。

他说，未来几天做出的决定将「塑造我们的世界」并直接影响数百万人，「将这一代人从战祸中拯救出来还为时未晚」。（译者：陈怡君/核稿：戴雅真）

© 2022 AFP