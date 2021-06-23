联合国报告：暖化导致旱灾饥饿 威胁人类健康

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（法新社巴黎23日电） 联合国公布一份草拟报告指出，日益暖化的地球对人类健康带来重大影响，饥饿、干旱与疾病将在数十年内让数以千万计人饱受折磨。

过去一年多的疫情彻底翻转世界后，「政府间气候变迁问题小组」（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）即将公布的报告提供了更惨澹的预测：未来数十年恐出现营养不良、水资源匮乏和瘟疫。

报告说，目前诸如推广植物性饮食等政策抉择，可限制这些健康恶果，但短期内许多事仍无法避免。

报告指出，今天出生的婴儿在30岁前可能会遭遇多种气候相关的健康威胁，取决于人类如何妥善处理碳排放及气温上升。

这份预计明年公布的报告草稿长达4000页，堪称是至今针对气候变迁影响地球及物种最完整的报告。

报告预估，2050年前曝露在饥饿风险中的人口，较今日多出达8000万人。

报告预估，水循环受干扰会让撒哈拉沙漠以南的非洲地区靠雨水生长的主食作物收成下降。印度多达4成的产米区恐不利耕作。

报告说，气温上升不只影响农作物收成，也让营养价值下滑，例如稻米、小麦、大麦及马铃薯的蛋白质含量预料将减少6%至14%，这使得面临缺乏蛋白质风险的人口较现今增加近1亿5000万人。

气候变迁造成农作物收成减少，生质燃料作物及吸收二氧化碳的森林需求增加之际，2050年食物价格预料会上涨达1/3，使得濒临长期饥饿的低收入户增加1.83亿人。

亚洲及非洲各地，本世纪中之前营养不足和发育迟缓的儿童会增加1000万人，产生一个社经发展较佳、却终身苦于健康问题的新世代。

报告指出，和大部分气候变迁冲击相同，人类健康受到的影响各地不一，有饥饿风险的人口将有8成住在非洲及东南亚。

报告说，针对淡水供给、农业及海平面上升的研究显示，2050年前，在非洲、东南亚及拉丁美洲会有约3000万至1.4亿人流离失所。

© 2021 AFP