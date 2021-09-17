联合国报告：职业相关疾病伤害年夺190万人命

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（法新社日内瓦17日电） 联合国今天公布的报告显示，职业相关疾病和伤害一年夺走将近200万条人命，大多为长工时所致。

世界卫生组织（WHO）和国际劳工组织（ILO）首度联手评估2000年至2016年，全球疾病和伤害与就业之间的关联，但不包含COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情危机对工作条件带来的骤变。

根据报告，2016年全球约190万人的死因与工作有关，略高于世纪之交2000年的170万人，但报告警告指出，这些数据肯定被低估。

报告指出，长时间工作，也就是每周工作55小时（含）以上是主要风险因素，被视为造成2016年约75万人死亡的原因。

这项研究总共检视19项职业风险因素，包括接触石绵等致癌物，以及长时间久坐、手动搬运货物等人体工学因素。

除了长时间工作以外，暴露于工作场所的气体、烟雾和其他空气污染被视为头号风险，于2016年造成约45万人死亡。

世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在声明中表示：「看到那么多人真的被自己的工作杀死太令人震惊，我们的报告为各国以及企业敲响了警钟，必须致力改善和保护劳工的健康与安全。」

尽管报告显示工伤致死数字显着下降，但与此同时，和长工时有关的死亡案例却呈现飙升。

与长时间工作相关的心脏疾病死亡跃增41%， 过劳导致的中风死亡攀升19%。

这份报告并未评估COVID-19造成的冲击，但世卫组织先前曾警告，疫情似乎助长了工时增加的趋势。谭德塞今年5月曾示警，远距办公「经常模糊了家庭与工作间的界限」。

© 2021 AFP