联合国报告：逾百位前阿富汗官员遭塔利班杀害

（法新社纽约联合国总部30日电） 今天公布的联合国报告指出，「塔利班」（Taliban）与其盟友涉嫌杀害100多名前阿富汗政府成员、安全人员以及协助国际部队的人。

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法新社看到的预发报告描述阿富汗新执政者严重箝制人权，除了政治屠杀，女权与抗议权也受到限制。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）的报告指出：「尽管（塔利班）宣布大举特赦前政府成员、安全部队与协助国际部队的人，联合国阿富汗援助团（UNAMA）持续收到这些人员遭屠杀、被失踪等可信指控。」 塔利班去年8月15日夺占喀布尔（Kabul）后，联合国在阿富汗的任务团收到100多件他们认为可信的这类杀害通报。 超过2/3的杀害事件是「由实际权力当局或他们的附随组织犯下的法外杀戮」。 报告还说，「人权捍卫者与媒体工作者持续遭到攻击、恫吓、骚扰、非法逮捕、虐待和杀戮」。

这份报告也列举政府对和平示威的镇压，以及女性与女孩缺少工作与受教育的管道。

阿富汗深陷人道灾难，塔利班接管后情况更形恶化，西方国家因此冻结国际援助，也不让塔利班取得阿富汗在海外的数以十亿计美元资产。

© 2022 AFP