联合国报告：黑水创办人违反利比亚武器禁运

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（法新社华盛顿20日电） 联合国调查人员在一份机密报告中指出，美国黑水保全公司（Blackwater）创办人、美国前总统川普支持者普林斯（Erik Prince）违反联合国对利比亚的武器禁运令。

「纽约时报」（New York Times）和「华盛顿邮报」（Washington Post）取得的这项联合国安全理事会机密报告指出，普林斯2019年曾提供利比亚军事强人哈夫塔（Khalifa Haftar）一支外籍佣兵部队和武器。哈夫塔发动战事，以图推翻联合国支持的利比亚政府。

根据纽约时报，这个要价8000万美元的行动包含以下计画，如组织暗杀队，追踪并杀害反对哈夫塔的政府军指挥官，其中有些人是欧洲联盟公民。

普林斯曾经是美国海军海豹部队（Navy SEAL）队员，在成为黑水保全公司老板后招致恶名，该公司雇员2007年在巴格达无故射杀伊拉克平民。普林斯也是川普执政时期教育部长戴弗斯（Betsy Devos）的弟弟。

涉及上述巴格达尼瑟广场（Nisur Square）滥杀案的4名黑水公司人员，却在去年获得川普特赦。

根据纽约时报，普林斯因为这些事件而可能受到联合国制裁，包括禁止出入境。

纽约时报指出，普林斯拒绝配合联合国的调查行动，他的律师也不愿对时报谈论此事。（译者：陈昱婷/核稿：张佑之）

© 2021 AFP