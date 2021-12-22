联合国担忧叶门饥荒恐加剧

（法新社叶门首都沙那22日电） 联合国世界粮食计画署（World Food Programme）今天表示，由于欠缺经费，已「被迫」删减对叶门的援助，并警告，这个被战火蹂躏的国家恐饥荒加剧。

广告 继续浏览后续

法新社报导，世界粮食计画署发表声明说，「自明年元月起，将减少800万人的粮食配给，至于有立即饥荒风险的500万人，仍将维持全额配给」；并说，粮食署的「经费快要耗尽」。

自2014年沙乌地阿拉伯力挺的叶门政府军与伊朗撑腰的叛军「青年运动」（Houthi）爆发内战以来，叶门满目疮痍，数百万民众处于饥荒边缘。

内战造成数万人丧命，数百万人无家可归，约有80%叶门人民仰赖外援维生。

根据世界粮食计画署的声明，中东及北非地区主任佛莱谢（Corinne Fleischer）表示：「每当我们减少粮食配给，我们都知道，又有更多处在饥饿及粮食不安全状态下的民众会加入数百万名即将饿死者的行列。」

佛莱谢说：「在紧迫的时候必须采取紧迫的措施，我们必须善用我们有限的资源并界定优先顺序，然后专注于援助情况最危急的民众。」

世界粮食计画署说，若要继续援助叶门最弱势民众到明年5月，还需要8亿1300万美元；而明年需要19亿7000万美元，才能继续运送粮食救助给饥荒边缘的家庭。（译者：曹宇帆/核稿：张佑之）

© 2021 AFP