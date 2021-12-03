联合国推身体自主权符号 反网路性别暴力

（法新社纽约联合国总部2日电） 联合国今天推出一个反对网路性别暴力的象徵符号，可以使用在社群媒体贴文中。

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联合国推出这个标志，是为了强调公司商标和有版权的智慧财产权在网路上通常比一般民众受到的保护大。

联合国人口基金（UNFPA）的身体自主权运动，目的是保护妇女、年轻人、少数民族和同性恋、双性恋、跨性别（LGBT）人士免于网路暴力。

联合国人口基金执行主任卡内姆（Natalia Kanem）说：「每个人都有权生活在没有恐惧和暴力的环境下，无论是在网路上还是现实生活中。」

她说：「现在是科技公司和决策当局正视网路暴力的时候了。」

根据经济学人资讯社（Economist Intelligence Unit）一项民调，全球85%女性曾体验或目睹针对其他女性的网路暴力，38%女性自己也曾遭受过这种暴力。

联合国人口基金指出，网路暴力包括网路跟踪、仇恨言论、人肉搜索、以及未经同意使用肖像和影片，如「深伪技术」（deepfakes）。

根据联合国人口基金，这个符号要求，「我们的身体肖像在网路上，应得到与版权赋予音乐、电影甚至公司商标相同的尊重和保护」。（译者：陈怡君/核稿：张佑之）

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