联合国携手Uber 向乌克兰城市地区提供援助物资

（法新社罗马8日电） 联合国世界粮食计画署（WFP）今天说，已经和交通网络公司Uber（优步）合作，向战争蹂躏下乌克兰的城市地区人民运送援助物资。

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世界粮食计画署表示，在较大型卡车无法通行的地区，该署藉重Uber客制化的技术平台来协调、调度和追踪小型车运送物资。

粮食署发表声明说，已经在第聂伯罗市（Dnipro）分发食物，同时也在首都基辅、利维夫（Lviv）、文尼察州（Vinnytsia）和车尼夫契（Chernivtsi）运送食物。

声明中说：「透过这个（Uber）平台，本署可以将食物送往那些需要帮助的人，调度不同大小的车辆运送粮食，跟踪每次前往目的地的行程，并确认粮食运送已经安全完成。」

Uber执行长柯霍斯洛夏西（Dara Khosrowshahi）在声明中说，公司提供粮食署免费使用平台。

他说：「利用我们的技术，世界粮食计画署现在可以安排、调派、追踪和管理汽车和小厢型车，向粮食署在乌克兰各地仓库半径100公里范围内的最终分发点配送物资。」

世界粮食计画署说，到6月底，它将每个月向乌克兰300多万人民提供粮食和现金。

© 2022 AFP