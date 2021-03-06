联合国特使促敦促安理会采采取行动 助缅甸恢复民主

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（法新社仰光6日电） 缅甸反政变示威陆续传出多名示威者丧命，联合国驻缅甸特使呼吁安全理事会聆听缅甸「绝望的乞求」，立即对军政府采取行动与恢复民主。

根据联合国，自缅甸军政府血腥镇压反政变示威者以来，已有超过50人丧生，光是3日当天就有至少38人送命。有图像显示安全部队向群众开枪，还有血迹斑斑的尸体被拖走。

联合国缅甸事务特使柏其纳（Schraner Burgener）表示她一天会收到约200则呼吁国际采取行动的讯息。

她说：「他们寄托于联合国和其成员国的希望正在消逝。我直接听到来自缅甸母亲们、学生以及年长者们绝望的乞求。」

但许多外交官员表示，安理会不太可能通过任何制裁军政府的国际行动，像是全球武器禁运。这场英国召开的安理会会议，在没有通过任何一致声明下结束，尽管外交官表示下周会持续协商。

在缅甸第2大城瓦城，数百名工程师走上街头高呼「释放我们的领袖」。当地医疗人员告诉法新社，一名26岁男子协助设置路障以拖慢安全部队行动时，颈部中弹身亡。

位于缅甸南部的土瓦（Dawei）示威群众今天高呼「民主是我们的信念」、「决心必定攻无不克」的口号时，警方发射催泪瓦斯攻击。

缅甸最大城市仰光依然有民众走上街头，不顾危险继续举行示威。27岁的迪迪（Didi）告诉法新社：「没错，我很害怕站上前线，但我们相信我们的同志，我们承诺如果人受伤会互相保护。」

© 2021 AFP