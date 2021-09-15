联合国示警AI威胁人权

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（法新社日内瓦15日电） 联合国今天示警人工智慧（AI）科技对人权的威胁，并呼吁各国在保护措施到位以前，暂停使用具潜在高风险的脸部识别技术等人工智慧系统。

联合国人权事务高级专员巴舍莱（Michelle Bachelet）警告：「若未充分考虑人工智慧科技如何影响人们的人权，使用后可能会产生负面，甚至灾难性的影响。」

她呼吁评估各种人工智慧科技对隐私权、行动自由和言论自由等层面所构成的风险有多大，并表示各国应禁止或严格监管构成重大威胁的技术。

巴舍莱表示，在这类评估进行之际，「各国应暂停使用具潜在高风险的技术」。她提出一份相关的新报告，并指向特徵分析和自动化决策技术的运用。

她承认人工智慧为人类带来益处，但也认为这项科技能大规模侵犯人权。她表示：「现在就得采取行动，为人工智慧的使用设下人权护栏。」

巴舍莱表示，报告发现，人工智慧系统被用来决定谁可以使用公共服务和工作招聘，并影响人们在网路上看到以及可分享的资讯。

报告指出，全球各地政府正在增加远端即时脸部辨识系统的部署，这可能让政府得以对个人进行无限制的追踪。

报告认为，这类技术不应在公共场所使用，除非当局能证明它们符合隐私和数据保护标准，且无明显的歧视和准确性问题。

© 2021 AFP