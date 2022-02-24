联合国秘书长促俄总统 停止对乌发动军事行动

（法新社纽约联合国总部23日电） 俄罗斯宣布对邻国乌克兰采取军事行动后，联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）今天敦促莫斯科停止乌克兰境内的侵略行动。

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联合国安全理事会就俄乌危机召开完紧急会议后，古特瑞斯说：「蒲亭总统，看在人道的份上，请把你的军队调回俄罗斯。」

他说：「看在人道的份上，别让欧洲爆发本世纪开始以来最惨烈的战争。」他又说，战事「现在就必须停止」。

稍早，联合国安理会就俄乌危机召开3天来第2场紧急会议，古特瑞斯在会议一开始激动地向蒲亭直接喊话，他说：「蒲亭总统，请命令你的军队停止攻击乌克兰，给和平一个机会，已有太多人阵亡了。」

才几分钟后，蒲亭突然在俄罗斯电视台上发表演说，宣布他已「决定采取军事行动」。

蒲亭是在安理会会议召开不久后宣布采取军事行动，但安理会理事国仍依照备妥的讲稿发言，大致上呼应古特瑞斯对蒲亭的喊话。

美国驻联合国大使汤玛斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）恳请蒲亭「悬崖勒马」。她说：「把你的军队、战车、战机调回他们的兵营与机棚，请派你的外交官坐上谈判桌。」

汤玛斯-葛林斐德指控蒲亭为了实现「自私自利的野心」，就算牺牲无数人命也在所不惜。她矢言，国际社会将会团致一致，反制俄罗斯的侵略行动。

© 2022 AFP