联合国秘书长要求缅甸立即停止暴力镇压民众

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（法新社日内瓦22日电） 联合国（UN）秘书长古特瑞斯今天谴责缅甸军事政变主使者使用「残暴武力」对付抗议民众，并要求缅甸军方立即停止镇压行动及释放囚犯。

古特瑞斯（Antonio Guterres）透过预录影片，在联合国人权理事会（UN Human RightsCouncil）第46届年会发表年度演说。他在演说中只点名一个国家：缅甸。

古特瑞斯表示：「今日，我要求缅甸军方立即停止镇压，释放囚犯，停止暴力，尊重人权及人民透过近期选举表达的意志。」他还强调：「在我们的现代社会，政变无容身之地。」

缅甸民众发起大致和平的大规模公民不服从运动，要求让遭罢黜的民选政府领导人翁山苏姬（Aung SanSuu Kyi）重返执政，但缅甸军政府已逐渐加强镇压手段。

20日成为1日军事政变以来最致命的一天，缅甸安全部队在瓦城（Mandalay）朝集会群众开枪，造成2人死亡；另有1人在缅甸最大城暨商业首都仰光遭枪击丧命。

缅甸军政府警告示威者勿煽动民众「步上对抗道路，他们将在过程中丧失生命」。但这番警告并未吓退抗议群众，仰光街头今天仍涌现数万人聚集。

古特瑞斯昨天已在推特发文，谴责前一天在缅甸发生的「致命暴力」事件。他写道：「对和平示威者使用致命武力、威吓和骚扰，是不被接受的事。」

美国、英国和加拿大全都已对缅甸军事政变做出回应，锁定缅甸最高层军事将领祭出制裁措施。欧洲联盟（EU）成员国外交部长今天将召开会议，会中也将讨论对缅甸军方采取哪些制裁行动。

如今缅甸行政、立法和司法三权全都落在武装部队总司令敏昂莱（Min Aung Hlaing）手中。早在军事政变前，他已因缅甸军方涉入2017年暴力镇压洛兴雅（Rohingya）穆斯林，而遭到国际制裁。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP