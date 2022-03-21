联合国秘书长：全世界正梦游走向气候灾难

（法新社巴黎21日电） 联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）今天表示，世界主要经济体在需要下猛药大幅减碳时，反而让二氧化碳污染增加，导致全世界正「梦游」走向气候灾难。

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他今天在伦敦召开的可持续性会议上表示，把全世界升温幅度控制在摄氏1.5度内的目标，已经「岌岌可危」。

根据联合国「政府间气候变迁问题小组」（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC），若要把升温控制在摄氏1.5度之内，需要在2030年之前达到减少45%碳排放量，并在21世纪中叶达成碳中和。

然而，即使各国遵守最新协议版本的巴黎气候协定（Paris Agreement），在2030年之前，碳排量仍预估将上升14%。

古特瑞斯在预录的影片中表示：「问题愈来愈糟。我们正梦游走向气候灾难。如果我们仍不愿意改变，就可以对摄氏1.5度目标说掰掰了。甚至连升温2度都守不住。」

195国参与的「政府间气候变迁问题小组」即将召开2周会议，来确认一份指标性报告。报告将提出减少碳污染以及从空气中提取二氧化碳的选项。

古特瑞斯表示，各国在疫情后复苏支出的「不公平程度令人震惊」，还错过了加速转向干净能源的机会。

他并表示，俄罗斯入侵乌克兰，迫使进口国家仓促寻找俄国石油与天然气的替代来源，维持对化石燃料的依赖，可能进一步影响遏止气候变迁行动。

他表示：「各国太专注于立即化石燃料供应缺口，而忽视或违反（气候）政策。」

古特瑞斯也打破通常不点名个别国家的惯例，指称澳洲等「少数顽固分子」没有提出「有意义的」减少碳排近期目标。

他也指出，中国、印度和印尼等「新兴经济体」受限于发展需要和经济结构，没有做出类似承诺，尤其在煤炭使用方面。

© 2022 AFP