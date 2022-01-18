联合国秘书长：确保脱离疫情 全球每人都须打疫苗

（法新社纽约联合国总部17日电） 联合国秘书长古特瑞斯今天在世界经济论坛视讯会议中表示，全世界每个人都必须施打COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗，如此才可确保摆脱疫情。

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由于疫情没有消停迹象，过去政商高层在瑞士达沃斯（Davos）举行的世界经济论坛（World Economic Forum, WEF）实体会议，如今已是连续第2年以视讯形式召开。

古特瑞斯（Antonio Guterres）表示：「过去两年来已证明一个简单又残酷的事实，那就是：如果我们弃置任何一人于不顾，那么我们会将每个人都抛弃于后。」

他说：「若我们未让每个人都接种疫苗，我们就会让新病毒变异株有崛起机会、跨越边界蔓延、进入日常生活，并让经济停止运转。」

古特瑞斯说，国际社区必须「起而对抗疫情，须以公平、公正方式来对抗」。

他提到世界卫生组织（WHO）去年秋季揭橥的一项策略，要让全球4成人口于2021年底前都接种疫苗、2022年中时达7成覆盖率。

古特瑞斯告诉世界经济论坛说：「目前我们根本达不到这目标。」

他表示：「高收入国家的疫苗覆盖率，是非洲国家的7倍以上，令人感到羞愧。我们现在就需要追求疫苗公平性。」

古特瑞斯指出，一些药制厂应「与开发中国家团结一致，分享疫苗证照许可、提供专门知识与技术，如此我们才可能全体找到脱离疫情的出路。」（译者：纪锦玲）

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