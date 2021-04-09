联合国缅甸特使出访亚洲 缅甸仍不得其门而入

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（法新社纽约联合国总部8日电） 联合国发言人今天表示，缅甸事务特使预计将在未来几天展开亚洲行，但仍无法造访政变后陷入混乱的缅甸。

联合国发言人杜雅里克（Stephane Dujarric）说，联合国缅甸事务特使柏其纳（Christine Schraner Burgener）将从泰国展开亚洲行，她也会访问中国，但没有公布访问日期与可能出现在议程上的其他国家。

杜雅里克说，缅甸军政府尚未对柏其纳到访「开绿灯」。缅甸2月1日发生政变后，街头出现要求回归民主的大规模抗议活动，目前已有数百人丧命。

杜雅里克说：「柏其纳当然准备与军方恢复对话，以协助缅甸重回民主道路、恢复和平与稳定。」

他说，柏其纳持续与缅甸将军有书面联系，不过已数周没有通话。杜雅里克说，他们的目标是恢复「面对面」会谈。

杜雅里克说柏其纳「准备在任何时候访问缅甸」，提及在联合国安全理事会支持下，她希望能会晤遭拘禁文人领袖，包括总统温敏（Win Myint）与翁山苏姬。

杜雅里克说，特使将在曼谷展开亚洲行，她将会晤泰国当局、派驻此区的联合国官员与驻缅甸大使。

© 2021 AFP