联合国警告国际社会 气候变迁加剧

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（法新社伦敦8日电） 「联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议」（COP26）英国主席夏玛今天表示，联合国即将公布的气候变迁报告，以前所未见的明确措辞警告国际社会，气候变迁加速的危险。

英国即将于11月在苏格兰（Scottish）的格拉斯哥市（Glasgow）主办COP26，夏玛（Alok Sharma）表示，「政府间气候变迁问题小组」（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）明天公布的这份报告，将说明全球正处于岌岌可危的灾难边缘。

夏玛表示：「这份报告将是迄今最严正的警告，人类的所作所为恶化全球暖化，我们不能再坐等2年、5年、10年，现在就是要采取行动的时刻，否则将时不我予。」

他说，最近几周发生多起酿灾的灾变，包括欧洲与中国的水患，北美洲创纪录的高温，以及全球各地的森林大火，使得全球暖化备受关注。

总部位于法国巴黎的国际能源总署（International Energy Agency, IEA）则示警，今年务必停止一切的化石燃料开发与钻探，否则将无法达到限制全球平均升温控制在摄氏1.5度以内的目标。（译者：曹宇帆）

© 2021 AFP