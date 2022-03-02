联合国踏出第一步 启动全球首个减塑公约谈判

（法新社奈洛比2日电） 联合国今天启动正式谈判，以签订一项全球性公约，解决地球上的塑胶垃圾「流行病」。倡议人士形容，这个时刻深具历史意义。

广告 继续浏览后续

联合国环境大会（UNEA）今天在肯亚首都奈洛比（Nairobi）召开会议，会中通过决议，成立一个政府间委员会，负责谈判，并在2024年前敲定一项具有法律约束力的减塑协议。

挪威气候与环境部长兼UNEA主席艾德（Espen Barth Eide）表示：「这一天将被载入史册。我们即将展开极其重要的程序，就禁止塑胶污染的实质公约进行谈判。」

全面协议的框架据报导已获得美国、中国等主要塑胶生产国的批准。

官员表示，谈判代表将获得将高度而广泛授权，以针对原料阶段、产品设计、使用和丢弃的塑胶污染问题，制定新规则。

这可能包含限制生产主要原料为石油和天然气的新塑胶，惟政策细节仍有待在谈判时敲定。

此外，谈判代表必须提出具约束力的全球目标，并建立监督机制、制定国家计画，同时为贫穷国家提供资助，以达成减塑目标。

谈判代表也会将各种形式的污染纳入考量，除了海洋中的塑胶，还包括空气、土壤和食物链内的塑胶微粒，这也是许多国家的重要诉求。

据估计，到2040年，进入海洋的塑胶垃圾数量将增加2倍。各国政府正面临压力，必须团结一致应对这项全球危机。

联合国表示，塑胶生产的增加速度超任何其他材料，预计20年内就会翻倍成长。然而，只有不到10%的塑胶会回收再生，大部份都被丢弃在垃圾掩埋场或大海中。

© 2022 AFP