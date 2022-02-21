联合国迫害洛兴雅案开庭 缅甸派人代翁山苏姬出庭

（法新社海牙20日电） 缅甸军政府今天寻求让联合国最高法院「国际法院」撤销被控种族灭绝洛兴雅（Rohingya）穆斯林一案，由于先前代表出庭的翁山苏姬正遭软禁，军政府将改派其他代表出席。

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本案2019年12月首次开庭时，诺贝尔和平奖得主翁山苏姬亲自到荷兰海牙国际法院（International Court of Justice, ICJ）代表缅甸发言，但她在去年军事政变中遭推翻下台。

因涉及种族灭绝洛兴雅，遭人权团体批评的翁山苏姬目前遭到软禁和审判，而软禁和审判她的，正是先前她在国际法院辩护的同批将领。

缅甸政府今天将在「先决反对」（preliminary objection）中主张国际法院对此案无管辖权，必须在交付实质审理前撤案。

缅甸媒体报导，军政府代表团将改由国际合作部长哥哥莱（Ko Ko Hlaing, 译音）与军政府检察总长席达乌（Thida Oo, 译音）率领，两人将透过视讯出庭。

此案是由非洲穆斯林国家甘比亚提出，该国指控佛教徒占多数的缅甸2017年发动血腥镇压，针对洛兴雅少数族裔进行种族灭绝。

法庭2020年1月下达紧急命令，要求缅甸必须竭尽所能，在此案审理的数年间避免洛兴雅人遭到据称的种族灭绝。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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