联合国通过决议案 促反制否认大屠杀与反犹言行

（法新社纽约联合国总部20日电） 联合国大会今天通过一项不具约束力的决议案，呼吁所有会员国反制否认纳粹大屠杀（Holocaust）与反犹太主义的言行，尤其是在社群媒体上。

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这项决议案是由数十个联合国会员国共同发起，在德国协助之下，以色列草拟了文本。然而，伊朗对这项决议案表示反对，称德黑兰当局与决议案文本没有关系。

根据文本，这项决议案「毫无保留反对与谴责任何全部或部分否认大屠杀是历史事件的言行」。 在1939年至1945年的纳粹大屠杀期间，约有600万名欧洲犹太人遭纳粹与他们的支持者屠杀。 这份文本「赞扬」相关国家保留了大屠杀期间的前纳粹死亡营、集中营、强迫劳动营、处决处与监狱。

这项决议案也敦促联合国会员国制订教育方案，「协助防止纳粹大屠杀重演」，并呼吁各国与社群媒体公司「采取积极措施，对抗反犹太主义与否认或扭曲纳粹大屠杀的言行」。

以色列驻联合国大使尔登（Gilad Erdan）在声明中表示，乐见这个协商数个月的「历史性决议案」通过。

他说，决议案「首度对否认纳粹大屠杀有了清楚定义，呼吁各国采取行动反制反犹太主义」，并要求脸书（Facebook）、推特（Twitter）与Instagram等社群媒体对抗平台上的「仇恨内容」。

以色列外交部长拉皮德（Yair Lapid）与德国外长贝尔伯克（Annalena Baerbock）发表联合声明乐见这个决议案，称这证明了国际社会在纳粹大屠杀议题上有了「一致的看法」。

联合国2005年通过决议案，将1月27日订为悼念纳粹大屠杀遇难者的国际纪念日。

© 2022 AFP