联合国：不采取重大行动 暖化限于1.5度不可能成真

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（法新社日内瓦16日电） 联合国（UN）秘书长古特瑞斯今天表示，联合国最新年度气候报告指出，全球若不立即大规模减少温室气体排放，要把气候暖化控制在上升摄氏1.5度内，将不可能达成。

联合国气候变化纲要公约（UNFCCC）第26次缔约方会议（COP26）将在数周后登场。今天公布的「2021年联合国科学报告」（United in Science 2021）由多个联合国机构和科学伙伴撰写，内容指出，气候变迁和伴随的冲击正在加速发生。

报告还发现，COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情爆发，造成全球碳排放短暂减少，但对于减缓顽强的气候暖化速度并无任何帮助。

根据UNFCCC第21次缔约方会议（COP21）所达成的2015年巴黎气候协定（Paris Agreement），全球暖化应限制在比工业化前气温水准高出摄氏2度以内，且理想状态是将气温升高幅度控制在较接近摄氏1.5度。

古特瑞斯（Antonio Guterres）在最新气候报告的序文写道，报告内容呈现「令人担忧的评估结果，显示出我们偏离（巴黎协定的目标）有多远」。

古特瑞斯指出：「今年化石燃料排放量反弹，温室气体浓度持续升高，且人类加深的严重气候异常现象，在全球各个大陆都影响到人们的健康、性命和生计。」

古特瑞斯说：「除非能让温室气体排放立即、迅速且大规模减少，否则要将暖化幅度控制在摄氏1.5度内是不可能的。而这对人类和地球都会带来灾难性的后果。」

根据报告，疫情引发的限制措施和经济成长减缓，使得去年全球化石温室气排量从2019年的顶峰下降5.6%。但撇开空运和海运，今年1至7月平均全球气排量已大约回到2019年水准。

报告又说，二氧化碳、甲烷和一氧化二氮等主要温室气体的排放浓度，去年和今年上半年也持续升高。

COP26订于10月31日至11月12日在英国格拉斯哥（Glasgow）召开。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP