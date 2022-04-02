联合国：乌克兰至少53个文化遗产遭战火破坏

（法新社巴黎1日电） 联合国教科文组织（UNESCO）今天表示，乌克兰境内至少已有53个历史遗址、宗教建筑和博物馆，在俄罗斯入侵乌国期间受到破坏。

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UNESCO公布乌克兰北部和东部53个受损遗产清单，发言人告诉法新社：「这是最新的清单，但并不详尽，我们的专家正持续核实一些报告。」

发言人表示，UNESCO利用卫星图像和当地目击者报告，来核实乌克兰当局提供的资讯。

UNESCO指出，东部哈尔科夫（Kharkiv）地区受到俄罗斯炮火猛攻，逾12个遗产受到破坏，包括教堂和较晚近的遗址。

有5个受损遗产位于首都基辅，另外5个位于乌克兰北部的切尔尼戈夫（Chernihiv）地区，这里拥有众多历史遗迹。

UNESCO表示，乌克兰迄今累计已有29个宗教场所、16座历史建筑、4座博物馆和4座纪念碑证实受损。

这份清单并不包括被围困的城市马立波（Mariupol），和已被俄军占领的刻松（Kherson）市资讯。

这些经证实毁损的遗产，都不在UNESCO「世界遗产」（World Heritage）名单上。乌克兰被列为世界遗产的有圣索菲亚大教堂（Saint Sophia Cathedral）和基辅洞窟修道院（Kiev Pechersk Lavra）。

法新社取得UNESCO秘书长阿祖莱（Audrey Azoulay）在3月17日发出的一封信副本，信中提醒俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov），根据国际公约，俄罗斯有义务在冲突期间保护文化遗产。

阿祖莱在信中说：「任何违反这些规范的行为，都将让肇事者承担国际责任。」她并说UNESCO将密切关注乌克兰文化遗产的情况。（译者：陈怡君/核稿：严思祺）

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