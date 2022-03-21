联合国：俄罗斯入侵以来 乌克兰千万人逃离家园

（法新社日内瓦20日综合外电报导）联合国难民事务高级专员公署（UNHCR）主管今天表示，自俄罗斯发动入侵以来，乌克兰已有1000万人逃离自己的家园，相当于乌国逾1/4人口。

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联合国难民署指出，其中近340万人逃往邻近各国，绝大多数逃往波兰边界。

联合国难民事务高级专员格兰迪（Filippo Grandi）表示，在世界各地发动战争者要负的责任之一，就是让被迫颠沛流离的百姓遭受苦难；他暗指俄罗斯。

他说：「乌克兰境内的战争是如此具毁灭性，以致1000万人逃离家园，不是在国内流离失所，就是流亡海外当难民。」

联合国难民署今天表示，俄国2月24日入侵乌克兰迄今，已有338万9044名乌克兰人越过边境逃亡。

从昨天更新数据以来，又有6万352人加入出走行列，人数与前一天相当。

逃亡的民众约9成都是妇孺，乌克兰18岁至60岁的男子皆符合受徵召当兵资格，不能离境。

联合国儿童基金会（UNICEF）表示，逃亡海外的乌克兰人中有超过150万人为孩童，并警告说，这些儿童所面临人口贩运和剥削利用的风险「真实存在，且正在加剧」。

国际移民组织（IOM）也表示，截至16日为止，乌克兰境内已有16万2000名第3国公民逃往邻近国家。

法新社报导，数百万计民众目前虽已逃离家园，但仍滞留乌克兰境内。

根据联合国与相关机构数据，截至16日为止，估计约有648万人在乌克兰境内流离失所。

俄乌冲突发生前，在乌克兰政府控管下的人口有3700万人。（译者：纪锦玲/核稿：李佩珊）

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