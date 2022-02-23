联合国：全球极端野火数量将剧增 各国需做好应对准备

（法新社巴黎23日电） 联合国今天警告，由于全球暖化，未来几十年全球大型野火的数量将急剧增加，而各国政府对这种超级大火造成的死亡和破坏恐措手不及。

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联合国环境规划署（UNEP）委托撰写的一份报告作出结论说，即便是最具雄心的遏制温室气体排放行动，也无法阻止极端野火发生频率急剧增加。

报告指出：「到本世纪末，特定年分发生类似于澳洲2019年至2020年黑色夏季（Black Summer）或2020年北极大火的野火事件机率可能会增加31%至57%。」

地球暖化导致野外环境情况益发危险，更极端的天气意味将有更强、更热且更干燥的风助长火势。

这种野火不仅在它们经常发生的地方燃烧，且在干燥的泥炭地和解冻的永冻土等意想不到之处发生。

联合国粮农组织（FAO）森林火灾管理专家、报告共同作者霍姆葛伦（Peter Holmgren）说：「火灾可不是好事。对人们社会、健康、心理（层面）的影响是可观且长期的。」

大型野火恐为期数天或数周，导致人类呼吸系统和心脏发生问题，尤其是对长者和年纪很小的族群。

刊登于医学期刊刺胳针（The Lancet）的一项最近研究得出结论，在可获数据的43个国家中，平均每年有超过3万人因暴露于野火烟雾而丧命。

大型野火也可能对野生动物造成毁灭性影响；据科学家计算，澳洲2019年至2020年发生严重丛林大火，导致近30亿只哺乳类动物、爬虫类、鸟类和青蛙死亡或受伤。

气候变迁使野火情况变得更糟，就连北极的野火数量也显着增加，包括整个冬季在地面下闷烧，春季来临又再燃起的「��尸火」（zombie fire）；野火也会加剧气候变迁，引发恶性循环。

联合国（UN）环境规划署执行长安德森（Inger Andersen）表示：「目前政府对野火的反应多半是把资金放在错的地方，一旦大火发生，就投资火灾管理，而非预防和降低风险。」

「我们必须透过做好准备，将极端野火的风险降到最低。」

© 2022 AFP