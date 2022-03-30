联合国：全球近半数怀孕为非预期 冲突恐使危机恶化

（法新社巴黎30日电） 联合国人口基金（UNFPA）今天表示，全球近半数怀孕为非预期怀孕，而乌克兰战事等冲突可能进一步恶化这项「人权危机」。

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联合国人口基金在一份新的报告中表示，全球每年有1亿2100万起非预期怀孕，即平均每天33万1000起，其中超过6成都以堕胎告终，且近半数堕胎都不安全。

联合国人口基金指出，这份报告非关「弃婴或意外之喜」，而是性别不平等、贫穷、性暴力、缺乏避孕管道及堕胎结合在一起，如何剥夺了女性「最能改变人生的生育选择，也就是是否要怀孕」。

报告指出，乌克兰的战争和其他冲突预料将让非预期怀孕的「惊人」数字更高升，原因是性暴力增加、取得避孕管道受阻，。

联合国人口基金执行长卡内姆（Natalia Kanem）说：「我们听到（乌克兰）怀孕女性的处境，她们知道自己无法获得支持怀孕的营养。」

卡内姆向法新社表示：「还有掠夺者、人口贩子，以及把这场战争悲剧视为锁定女性和女孩大好机会的人。」

她说，研究估计，全球超过2成流离失所的女性遭遇性暴力，「我敢打赌这被低估了，因为实在有太多污名围绕着这个议题」。

虽然乌克兰战争进行了1个月，数据仍相当有限，不过卡内姆说，阿富汗冲突到了2025年预料会导致480万起非预期怀孕。

联合国人口基金指出，COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情也大幅打乱医疗保健和避孕用品的供应，光是第一年就造成高达140万起非预期怀孕。

© 2022 AFP