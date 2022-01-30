联合国：叶门叛军「青年运动」持续违反武器禁运

（法新社纽约联合国总部29日电） 根据一份提供给联合国安理会并于今天公布的报告，叶门叛军「青年运动」（Huthi）持续违反联合国在叶门实施的武器禁运，并持续招募孩童投入这场7年内战。

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联合国专家小组在年度报告中表示，小组得出结论，「所有效忠沙那（Sanaa）当局的军事和准军事部队都符合违反武器禁运的定义」。「青年运动」掌控叶门首都沙那。 这份300页的报告表示，「青年运动」持续「从欧洲和亚洲的企业采购武器系统的关键零件，透过复杂的中间网络来掩盖监管链」。 报告指出，「绝大多数的无人机、水上简易爆炸装置和短程火箭都是在青年运动掌控的地区组装」。 报告称，发动机和电子设备等零件是「透过欧洲、中东和亚洲中间人的复杂网络从国外采购」。 有关美国和沙乌地阿拉伯经常指控伊朗直接涉及此事，报告并未证实。

德黑兰当局承认伊朗在政治上支持青年运动，但否认协助青年运动取得武器。

联合国专家指出，证据显示武器零件和其他军事装备「持续透过在阿曼的个人和实体经由陆路提供给青年运动部队」。

除了伊朗外，与叶门接壤的阿曼是中东地区唯一与青年运动维持官方联系的国家。 报告还说，过去一年里，青年运动掌控的地区发射水上简易爆炸装置的频率愈来愈高。 此外，专家也谴责在冲突中使用童兵，呼吁各方「不要利用学校、夏令营和清真寺来招募孩童」，并建议对这么做的人祭出制裁。 专家指出，他们查出2020年共有1406名年龄介于10至17岁之间的孩子被青年运动徵召后命丧战场。

© 2022 AFP