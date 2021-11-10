联合国：各国减排新承诺 几无助减缓暖化

（法新社格拉斯哥9日电） 联合国今天表示，联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP26）一连串减排承诺恐怕对减缓全球暖化无济于事，呼吁各国在这10年内大幅加速减少温室气体排放。

广告 继续浏览后续

联合国气候峰会放眼将全球升温控制在摄氏1.5度内，各国在近几周内陆续做出各种新的强化版承诺，其中印度矢言要在2070年前达到碳中和。

参与磋商的各国远远未达目标，各国的减排承诺，即「国家自订贡献」（Nationally Determined Contributions, NDCs），会让地球在本世纪升温「灾难性的」摄氏2.7度。

联合国环境规划署（UN Environment Programme）对各国新承诺的新评估发现结果「非常类似」，主要是因为最有雄心的减排展望都落在2030年以后。

这份报告凸显气候协商所面临的种种挑战，因为这10年需要将暖化维持在摄氏1.5度的减排量与持续增加排放到大气中的温室气体量存有巨大鸿沟。

COP26主席夏玛（Alok Sharma）表示，这显示「有所进展，但显然仍不足」。

夏玛今天表示：「我们一直在说的是，我们希望这场COP能够有信誉地说，我们有将（暖化）控制在1.5度内，而我们接下来几天也将致力于此。」

© 2021 AFP