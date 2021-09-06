联合国：塔利班承诺保障人道工作者安全无虞

广告 继续浏览后续

（法新社纽约联合国总部5日综合外电报导）联合国发言人表示，重掌阿富汗政权的武装组织塔利班今天向联合国在喀布尔的人道救援主管承诺，会担保人道工作人员安全，并让救援物资进入阿富汗。

阿富汗重归强硬派伊斯兰组织塔利班（Taliban）控制、人道主义灾难迫在眉睫之际，联合国人道事务与紧急援助副秘书长葛瑞菲斯（Martin Griffiths）今天在阿富汗首都喀布尔（Kabul）与塔利班领导人举行数天会议。

联合国发言人杜雅里克（Stephane Dujarric）发布声明指出，葛瑞菲斯在会中强调，人道主义工作者致力于从事「公正、独立的人道援助」。

葛瑞菲斯也呼吁各方确保妇女的人权、安全与福祉。

塔利班上一次于1996年至2001年执政期间，大幅限制女性的自由。

塔利班发言人夏亨（Suhail Shaheen）在社群媒体推特（Twitter）发出声明说，由塔利班共同创办人巴拉达（Mullah Abdul Ghani Baradar）率领的代表团，感谢联合国官员「许下承诺，持续对阿富汗人提供人道援助」。

联合国说，阿富汗深陷人道危机，全国半数人口1800万人都受影响。

早在塔利班快速进攻，于8月15日推翻西方支持的阿国政府之前，阿富汗就已十分仰赖外国援助，有40%的国内生产毛额（GDP）来自外国资金。

尽管塔利班保证这次统治会比首次执政来得柔软，联合国与多个救援团体依旧担心阿富汗救援任务的未来。

联合国本周表示，至阿富汗几个省分的人道航班已经恢复。（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP