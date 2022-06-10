联合国：粮食危机加剧 穷国花更多钱却买更少

（法新社巴黎9日电） 联合国今天警告，俄乌战争加剧世界粮食危机情况下，预料受苦最多的就是贫穷国家，得被迫花更多钱却只能买到更少的粮食。

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法新社报导，俄乌战争推升玉米和谷物价格，使今年全球粮食进口花费正迈向1.8兆美元的新高纪录。

联合国粮农组织（FAO）在最新「粮食展望」（Food Outlook）报告指出粮食金额创新高，非因购买数量增加，而是价格与运送成本攀升所致。

报告写道「令人担心的是，许多贫弱国家正在支付更多的钱，但买到的粮食却更少」。

粮农组织估计今年全球粮食进口花费，将从2021年的 490亿美元增加到510亿美元，反映出价格上涨；预料最贫弱国家今年实际能用于粮食进口的钱将减少5%。

联合国粮农组织说，撒哈拉沙漠以南非洲及粮食净输入的开发中国家「能进口的量减少，但预期会出现总成本增加」。

粮农组织表示，预料2022年世界主要谷物生产将出现4年来首度下跌，而全球谷物的消费量也会是20年来首见下滑。

联合国粮农组织经济学家阿拉齐拉奇（Upali Galketi Aratchilage）表示，在粮食价格飙涨、气候变迁疑虑加上俄乌战争带来市场不确定性升高，「都指向粮食市场可能紧缩以及粮食进口金额将创新高」。

「粮食安全展望已现警讯，显示粮食进口国家财政将更难支付国际成本上扬，并可预见这些国家不再有因应价格上涨的弹性。」（译者：纪锦玲）

© 2022 AFP